Istri Edhy Prabowo Habiskan Rp 600 Juta di Amerika, Duit dari Mana?

jpnn.com, JAKARTA - Iis Rosita Dewi, istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku sempat belanja sejumlah barang di Amerika Serikat (AS).

Iis Rosita membeli jam tangan, tas, dan syal di Los Angeles, Honolulu, dan San Fransisco.

"Total bawa uang tunai 60 ribu dolar AS. Saya sampai di Los Angeles pada 18 November 2020 saat itu beli jam Rolex di Rodeo Drive, karena memang niat beli itu. Ibu saya sebentar lagi ulang tahun dan anaknya sudah jadi anggota dewan, jadi mau sesuatu yang lebih untuk beliau," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/5).

Iis menjadi saksi untuk lima terdakwa, yaitu Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sespri Iis) dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) yang didakwa bersama-sama menerima 77 ribu dolar AS dan Rp 24,625 miliar, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih bening lobster (BBL) terkait pemberian izin budi daya dan ekspor.

"Harganya sekitar 16 ribu dolar AS, pembayaran dengan cara tunai," ujar Iis.

Sebelum berangkat ke AS pada 17-24 November 2020 tersebut, Iis mengaku mendapat uang 50 ribu dolar AS dari Edhy.

"Uangnya untuk keperluan di sana, kalau dirupiahkan sekitar Rp 600-Rp 700 juta," katanya.

Selain mendapat 50 ribu dolar AS dari suaminya, Iis juga mengaku mendapat 10 ribu dolar AS dari Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini yang juga ikut dalam rombongan ke AS.