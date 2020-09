Isyana Sarasvati Lelang Sweater untuk Bantu Anak-anak Tim Medis Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati melelang salah satu sweater koleksi terbatas dari official merchandise pada 2014. Tahun di mana dia mulai berkarier di dunia musik Indonesia.

Hasil lelang sweater tersebut akan disumbangkan untuk membantu anak-anak dari tenaga medis Covid-19 yang gugur.

Sweater abu-abu dengan gambar ilustrasi Isyana ini akan dilelang melalui BenihBaik mulai dari Rp500 ribu dan akan ditambahkan dengan kelipatan Rp50 ribu.

"Tidak ada kebaikan yang nilainya sedikit karena saya percaya kebaikan akan selalu menang," ungkap Isyana, dalam siaran tertulisnya, Selasa (29/9).

Penyanyi 27 tahun ini mengatakan, pandemi berdampak pada banyak orang. Dia pun berpesan agar orang-orang tetap semangat melewati cobaan.

"Mari bergandengan tangan, bahu membahu selagi kita masih memiliki kesempatan, " kata Isyana.

Istri Rayhan Maditra Indrayanto ini paham betul akan akan perjuangan para tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.

Sebab, suami pelantun Keep Being You ini adalah seorang dokter yang turut serta dalam penanganan virus tersebut. (antara/jpnn)



