Italia Singkirkan Austria, Bapak dan Anak Cetak Sejarah

jpnn.com, LONDON - Italia butuh babak perpanjangan watu untuk menyingkirkan Austria di 16 Besar EURO 2020.

Dua gol yang tercipta dari Federico Chiesa dan Matteo Pessina membawa Gli Azzurri menang 2-1 dalam laga di Wembley, London, Minggu (27/6) dini hari WIB.

Chiesa memecahkan kebuntuan Italia pada menit kelima babak perpanjangan waktu pertama setelah selama 2x45 menit pertandingan melawan Austria itu tetap 0-0.

Gol Chiesa diawali dari umpan silang melambung dari sisi kiri lapangan yang dikirimkan oleh Leonardo Spinazzola.

???????? Federico Chiesa joins his dad Enrico by scoring at a EURO finals tournament ????



?? Enrico Chiesa found the net against Czech Republic at EURO '96 @azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/Pr8zccgKNx — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021