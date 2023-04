Jadi Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo: Mohon Kritik dan Saran

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terpilih sebagai calon presiden mewakili PDI Perjuangan

Namanya diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Presiden Joko Widodo serta jajaran petinggi parpol tersebut di Istana Batu Tulis, Jumat (21/4).

Usai pengumuman itu, Ganjar diminta maju untuk menerima kopiah hitam yang dipakaikan oleh Megawati secara langsung.

Setelah itu, dia diminta menyampaikan pidato singkatnya.

Ganjar dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan PDIP serta Presiden Jokowi yang memilihnya untuk maju bertarung di Pilpres 2024.

“Tentu ini sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah,” kata Ganjar.

Kepala daerah yang terkenal dengan rambut putihnya itu meminta dukungan dari semua pihak jajarannya di PDIP baik di pusat maupun daerah.

“Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan dan saran. Inilah momen untuk kita konsolidasi kekuatan untuk bersatu. One for All, All for One,” ujar Ganjar. (flo/jpnn)



