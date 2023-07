Jadi Perusahaan Leasing Terbaik, ACC Sabet 3 Penghargaan di Ajang HR Asia Award

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan pertama Astra, Astra Credit Companies (ACC) berhasil meraih tiga penghargaan di The HR Asia Best Companies to Work in Asia Awards.

Ketiga penghargaan tersebut adalah Best Companies to Work in Asia, Special Awards Digital Transformation dan Special Awards Most Caring Company.

The HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards adalah ajang penghargaan untuk perusahaan-perusahaan terbaik untuk bekerja di seluruh Asia dan menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Chief Human Capital Officer ACC Matilda Esther di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 27 Juni 2023.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi ACC sebagai tempat bekerja yang terbaik bagi karyawan," kata Matilda, sebagaimana tertulis dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu.

Matilda mengatakan, perusahaannya terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan dapat mengeluarkan potensi terbaik dan terus mengembangkan diri seiring dengan perkembangan bisnis ACC, seperti program competencies development, leadership development, juga program perhatian bagi karyawan dan keluarga.

"Seiring dengan pertumbuhan bisnis, ACC juga memberikan kesempatan bagi talenta terbaik untuk berkembang melalui leaders’ development program ataupun melalui kesempatan bergabung sebagai karyawan ACC," imbuhnya.

Sementara itu, penghargaan Special Awards Digital Transformation yang juga diterima oleh ACC merupakan pengahargaan bagi perusahaan yang telah mengubah interaksi pengalaman karyawan dari tradisional ke platform digital yang sangat inetraktif dan personal, sehingga meningkatkan budaya dan keterlibatan di tempat kerja.