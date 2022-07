Jadi Tuan Rumah Pertemuan AWGHF, BPJPH Bicara tentang Standardisasi Halal

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan The 18th ASEAN Working Group on Halal Food (AWGHF) digelar di Indonesia.

Pertemuan yang digelar secara daring ini dihadiri sembilan negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Myanmar.

“AWGHF ini merupakan pertemuan rutin tahunan. Dan, kali ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag merasa terhormat karena menjadi tuan rumah di tahun ini,” ujar Kepala Pusat Kerja sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah dilansir dari laman Kemenag, Selasa (19/7).

Aminah menjelaskan, AWGHF merupakan kelompok kerja di bawah forum ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF).

Forum ini bertujuan antara lain memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan informasi terkait halal antarnegara anggota ASEAN.

“Forum ini juga berupaya mengembangkan standar pedoman regional yang terkait dengan makanan halal,” imbuh Aminah yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.

Aminah menjelaskan, beberapa materi yang dibahas dalam AWGHF Meeting ke-18 ini antara lain mengenai ASEAN General Guidelines on Halal Food, ASEAN Certification and Accreditation Scheme for Halal Food, serta ASEAN Halal Food Website.

Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan ASEAN Food and Beverage Alliance (AFBA) and Food Industry Asia (FIA) dari sektor pelaku usaha serta Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) dari sektor akademisi dan peneliti. (esy/jpnn)