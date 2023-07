Live Streaming 8 Besar VNL 2023 Putra Malam Ini: AS vs Juara Bertahan

jpnn.com - GDANSK - Tim terbaik di fase penyisihan Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra Amerika Serikat bakal meladeni juara bertahan Prancis pada perempat final di Ergo Arena, Gdansk, Polandia pada Rabu (19/7).

Duel AS vs Prancis ini dimulai pukul 22.00 WIB.

Vidio akan menayangkannya live streaming di https://www.vidio.com/live/13024-men-s-volleyball-nations-league?schedule_id=2801029.

AS menjadi juara fase penyisihan dengan rekor menang-kalah 10-2, termasuk menundukkan Prancis 3-0 pada Week 3 di Anaheim, AS.



Setter Amerika Serikat Micah Christenson. Foto: Volleyball World

Rapor AS di Penyisihan VNL 2023

Week 1 (di Kanada)

AS 3-0 Belanda

AS 3-0 Italia

AS 3-0 Kanada

AS 1-3 Brasil

Week 2 (di Belanda)

AS 3-1 Serbia

AS 3-0 China

AS 3-0 Iran

AS 3-0 Polandia

Week 3 (di AS)

AS 3-0 Kuba

AS 2-3 Argentina

AS 3-0 Prancis

AS 3-0 Bulgaria

AS masih berusaha mengejar emas pertama mereka di VNL 2023, setelah hanya merebut perak pada 2019 dan 2022, serta perunggu pada 2018.

