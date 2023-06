Jadwal Final Singapore Open 2023, Ranking & Head to Head

jpnn.com - SINGAPORE - Dua laga final Singapore Open 2023 Super 750 di di Singapore Indoor Stadium, Minggu (11/6) siang WIB ini menghadirkan dua partai super.

Semuanya melibatkan wanita.

Final ganda putri dan laga puncak tunggal putri mempertemukan peringkat satu dunia melawan ranking dua.

Pada nomor ganda putri, ranking satu Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) jumpa nomor 2 dunia vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea). Kemudian di tunggal putri, Akane Yamaguchi (Jepang, nomor 1) meladeni An Se Young (Korea, nomor 2)

Jadwal Final Singapore Open 2023 Super 750

bwf

Partai pertama final Singapore Open 2023 dimulai pukul 14.00 waktu Negeri Singa, atau 13.00 WIB.

Baca Juga: Ganda Nomor 1 Dunia jadi Finalis Pertama Singapore Open 2023

Anda bisa mencermati head to head para finalis di bawah ini. (bwf/jpnn)

Ganda Putri

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea)

Ranking: 1 vs 2

Head to Head: 1-1