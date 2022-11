Jadwal Piala Dunia 2022: Ayo, Korea Selatan! Hattrick Asia!

jpnn.com - AR RAYYAN - Korea Selatan memikul beban berat menjelang matchday pertama mereka di Grup H Piala Dunia 2022, Kamis (24/11) malam WIB.

Taeguk Warriors akan menghadapi salah satu kekuatan Amerika Latin, Uruguay di Education City Stadium, Ar Rayyan. Kick off mulai pukul 20.00 waktu sini.

Publik yang perhatiannya tersedot kepada dua Macan Benua Kuning, yakni Arab Saudi (mengalahkan Argentina 2-1 di Grup C) dan Jepang (menang 2-1 dari Jerman di Grup E), kini menunggu Korsel mencetak hattrick Asia.

Andai Korea Selatan sukses, itu akan menjadi pertama kalinya bagi Asia melihat tiga perwakilannya menang di pertandingan matchday 1 Piala Dunia.



Education City Stadium. Foto: fifa

Selain Korsel jumpa Uruguay, ada Portugal meladeni Ghana, Swiss bersilaturahmi dengan Kamerun.

Jangan lupa ada Brasil vs Serbia pada Jumat dini hari. (*/jpnn)

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2022

Kamis (24/11)

17.00 WIB Swiss vs Kamerun (Grup G)

20.00 WIB Uruguay vs Korea Selatan (H)

23.00 WIB Portugal vs Ghana (H)

Jumat (25/11)

02.00 WIB Brasil vs Serbia (G)