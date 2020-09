Jaga Imunitas, Ini Waktu yang Tepat Minum Air Putih

jpnn.com, JAKARTA - Minum air putih saat bangun tidur menjadi salah satu waktu terbaik untuk minum air putih demi menjaga kesehatan dan imunitas tubuh.

Minum air putih satu sampai dua gelas setiap bangun tidur penting untuk mengganti cairan tubuh yang hilang ketika Anda terlelap semalamam.

“Air putih juga dapat membantu proses metabolisme tubuh," kata Dokter umum RS Pondok Indah I Made Tirta Saputra, dilansir dari Antara, Minggu (27/9).

Selain itu, kata Made, minum air putih sebelum tidur malam juga disarankan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur.

Jumlah yang cukup atau tak berlebihan tidak akan membuat Anda terbangun di malam hari untuk buang air kecil.

"Pada kondisi pandemi seperti saat ini air putih juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh," tutur dia.

Dari sisi jumlah, Made mengutip Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board merekomendasikan jumlah asupan air putih 2,7 liter per hari untuk wanita dan 3,7 liter untuk pria.

Namun, perhatikan juga aktivitas yang Anda lakukan dan sesuaikan jumlah asupan air putih agar tak mengalami dehidrasi.