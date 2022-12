Jangan Ajari Opung Luhut, Jika Kebijakannya Salah akan Dilawan Cucu Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang salah untuk generasi mendatang.

Pensiunan TNI itu menyatakan hal tersebut saat menjadi pembicara pada Google for Indonesia (G4ID) 2022 di Jakarta, Rabu (7/12).

Pada acara itu, Luhut bercerita soal cucu perempuannya yang kini menempuh pendidikan di Georgetown University, Amerika Serikat.

Menurut Luhut, cucunya itu pernah memperingatkannya.

“Opung, anything you do, or anything policy, don’t make it againts the interest of my generation (Kakek, apa pun yang kamu lakukan, atau apa pun kebijakanmu, jangan membuatnya bertentangan dengan kepentingan generasi kami, red),” ujar Luhut menirukan pesan cucunya.

Namun, Luhut mengaku tidak mau diajari soal pembuatan kebijakan pemerintah, termasuk tentang perubahan iklim.

Mantan kepala staf kepresidenan itu mengatakan jika kebijakannya keliru, maka pihak yang pertama akan menentangnya justru cucunya.

“My first enemy is my granddaughter (musuh pertama saya adalah cucu saya, red),” ucap Luhut.