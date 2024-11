Jangan Lewatkan, Koleksi Labubu Terbaru Hadir di POP MART Official Store Shopee

jpnn.com, JAKARTA - Boneka keluaran POP MART, Labubu yang menggemaskan dengan wajah menyerupai monster dan berbulu warna-warni yang viral.

Labubu langsung menjadi perhatian dan dicari oleh banyak orang, hingga habis dimana-mana.

Namun, bagi kamu yang tertarik untuk memiliki atau bahkan mengoleksi Labubu maupun boneka lucu lainnya, kini ada kabar baik!

Setelah sebelumnya membuka POP MART Official Store di Shopee pada 19 Juli 2024 yang lalu, kini pada 11 hingga 15 November 2024 POP MART akan meluncurkan koleksi terbarunya secara online spesial hanya di Shopee.

Sebelumnya, beberapa koleksi terbaru seperti Labubu The Monster I Found You, Labubu THE MONSTERS - ANGEL IN CLOUDS Vinyl Face Doll, MEGA Space Molly 400% Joker, CRYBABY Sunset Concert Series-Plush Pendant Blind Box sudah lebih dulu hadir di gerai offline POP MART.

Koleksi itu langsung diserbu dengan antusias oleh para penggemarnya.

Nah, dengan peluncuran online secara eksklusif di Shopee, kini kamu berkesempatan untuk mendapatkan koleksi terbaru ini dengan lebih mudah tanpa perlu antre di toko! Kamu juga tidak perlu mengkhawatirkan kualitas maupun keaslian produk dengan berbelanja di toko resmi POP MART karena Shopee Mall 100% Ori.

Keseruan tidak berakhir di situ, bagi kamu yang sudah mengincar produk populer lainnya dari POP MART, siapkan kecepatan jari-mu untuk war, ya! Karena POP MART Official Store juga menyediakan restock yang sangat ditunggu-tunggu untuk salah satu produk paling favorit yaitu Labubu V2 The Monsters Have a Seat.