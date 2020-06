Jelang Everton Vs Liverpool, Carlo Ancelotti Berbelasungkawa

jpnn.com, LIVERPOOL - Derbi Merseyside antara Everton vs Liverpool bakal digelar di Goodison Park, Senin (22/6) mulai pukul 01.00 WIB.

Laga ini merupakan pertandingan pertama buat kedua klub sejak virus corona menyerang dan Premier League ditangguhkan.

Liverpool, memimpin klasemen dengan 82 poin dari 29 laga. Tim asuhan Jurgen Klopp hanya butuh dua kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara.

Sementara Everton, di peringkat ke-12 dengan 37 poin dari 29 pertandingan. Pasukan yang diracik Carlo Ancelotti itu butuh perjuangan ekstra untuk menembus pentas Eropa musim depan.

???? | This place won't be the same without you, but we know you'll be with us in every moment.



Stay safe. Support from home. #TogetherEverton pic.twitter.com/1fHS47Rp9N — Everton (@Everton) June 19, 2020