Jelang Ultah ke-68, Mentan Syahrul Yasin Limpo Luncurkan 2 Buku 'The SYL Way'

jpnn.com, MAKASSAR - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meluncurkan dua buku perjalanan hidupnya 'The SYL Way' dengan judul The Miracle of Hard Working dan I Love My Job.

Kedua buku tersebut merupakan seri pertama yang ditulis semenjak Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi Menteri Pertanian dan diluncurkan bertepatan dengan satu hari jelang ulang tahunnya yang ke-68.

Mentan Syahrul menyampaikan buku ini dibuat tidak hanya melalui pendekatan intelektual, tetapi berdasarkan isi hati dan pemikiran yang dirasakannya sepanjang kariernya memimpin Kementerian Pertanian (Kementan) sejak Oktober 2019 hingga saat ini.

“Buku ini adalah pikiran, perasaan dan suasana yang saya miliki, yang saya tulis di setiap perjalanan saya. Buku ini saya buat dengan pendekatan hati dan rasa,” ungkap Mentan Syahrul Yasin Limpo di malam peluncuran bukunya di Hotel Universitas Hassanudin, Makassar, Rabu (15/3).

Sejak berkarier di pemerintahan hingga politik, Mentan SYL mengaku banyak tantangan, serta berbagai ide dan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Berbagai tantangan, ide dan pemikiran itulah yang selama ini dikumpulkan dan berhasil menjadi sejumlah buku.

Dia menyebut setidaknya telah menerbitkan 21 buku tentang berbagai fase kehidupan yang dijalaninya disertai dengan segala perjuangan kariernya.

'The SYL Way' merupakan bukunya yang ke-21.