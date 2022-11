Jenderal Andika Berbagi Pengalaman di Militer, Mulai Masuk Akmil hingga Jadi Panglima TNI

jpnn.com - JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membagikan pengalamannya selama 35 tahun mengabdi di militer kepada para perwira yang ikut pendidikan program Command and Staff Course dan Intermediate Staff Course.

Pendidikan bersama perwira militer digelar di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan pengarahan kepada perwira yang sedang mengembang pendidikan pada program Command and Staff Course dan Intermediate Staff Course yang diadakan oleh Akademi Pertahanan Brunei Darussalam tersebut.

Perwira yang mengikuti pendidikan berasal dari berbagai negara, di antaranya Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, New Zealand, Oman, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Siangpura, Inggris dan Thailand.

“Tahun ini adalah tahun ke-35 saya mengabdi pada militer Indonesia,” katanya dalam kanal Jenderal TNI Andika Perkasa di YouTube, Selasa (15/11).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu membagikan pengalaman bagaimana pengabdiannya dari akademi militer hingga berada pada posisi saat ini menjadi Panglima TNI.

Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa banyak suka dan duka selama menjalani kariernya. “Sejak masuk akademi militer dan kemudian mendapatkan jabatan hingga sekarang,” ungkapnya.

Mantan Panglima Kostrad itu mengaku tidak bisa menggeneralisasi kira-kira sikap kepemimpinan seperti yang dibutuhkan di militer untuk menghadapi tantangan situasi keamanan saat ini. “Karena situasi akan selalu berubah, selalu berkembang dan tidak akan ada habisnya," kata Jenderal Andika.