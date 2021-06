Jenderal Andika: Kami Menjalin Pertemanan untuk Saling Menjaga Keamanan dan Menghadapi Tantangan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan TNI AD menjalin pertemanan dan bermitra dengan negara lain, untuk saling menjaga keamanan dan menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di dunia.

Jenderal Andika mengatakan itu saat turut dalam kegiatan Indo-Pasific Landpower Conference 2021.

"Indo-Pasific Landpower Conference 2021 sebagai ajang untuk berdiskusi dan berbagai pengalaman dalam menghadapi setiap tantangan di sebuah negara," kata Jenderal Andika dalam siaran persnya, Rabu (2/6).

Indo-Pasific Landpower Conference 2021 yang berlangsung secara virtual itu diikuti oleh sejumlah negara.

Angkatan Darat Amerika Serikat menjadi tuan rumah kegiatan.

Jenderal Andika bertindak sebagai salah satu panelis dalam sebuah panel diskusi dengan topik “Shared Challenges and Opportunities of Land Operations in the Indo-Pacific Area of Operational Responsibility".

Sebagai panelis, Jenderal Andika menjelaskan posisi dan fokus TNI AD dalam lingkup wilayah Indo Pasifik.

Dia menjelaskan pertama-tama harus diakui bahwa TNI AD tidak akan fokus pada persaingan kekuatan besar.