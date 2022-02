Jenderal Dudung: Sekali Menjadi TNI akan Terus Mengabdi Selamanya

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan spirit perjuangan para purnawirawan tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak akan pupus oleh gerak perubahan zaman.

Jenderal Dudung menyampaikan itu dalam sambutannya saat pengukuhan Pengurus Pusat PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD) masa bakti 2021-2026, yang digelar di Mabesad, Jakarta, Selasa (8/2).

"Old soldiers never die, they just fade away," tegas Jenderal Dudung.

Dia menambahkan pengukuhan Pengurus Pusat PPAD ini merupakan salah satu upaya PPAD untuk melakukan penyegaran dan meningkatkan kinerja organisasi.

Dia berharap PPAD makin maju serta terus memberikan darma bakti terbaik kepada bangsa dan negara.

“Saya sangat yakin dan percaya, bahwa meskipun sudah tidak berdinas secara resmi di TNI Angkatan Darat, semangat pengabdian para senior dan seluruh anggota PPAD tidak pernah luntur,” kata jenderal bintang empat itu.

Mantan Pangkostrad itu menyampaikan PPAD sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi para purnawirawan TNI AD telah menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap permasalahan bangsa.

Selain itu, PPAD juga memiliki peran yang strategis, yakni sebagai sumber informasi bagi TNI AD untuk mengetahui sejauhmana perkembangan situasi nasional di luar institusi TNI.