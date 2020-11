Jenderal James dan Panglima TNI Sama-sama Optimistis dan Makin Kuat

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima Courtesy Call (CC) Chief of Staff of the U.S. ARMY atau Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Amerika Serikat General James C. McConville di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).

Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan latihan bersama di Joint Readiness Training Center (JRTC) antara U.S. Army dan TNI AD di Fortpolk, Louisiana.

Latihan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD sekaligus membangun hubungan yang makin erat antara kedua Angkatan Darat dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan yang makin kompleks.

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19 dan serangan siber. Hal ini perlu disikapi dengan peningkatan kemampuan dalam bidang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE) dan bidang Siber.

Oleh karenanya dengan kesamaan pandangan tersebut, Panglima TNI dan KSAD Amerika Serikat optimistis hubungan dan kerja sama yang telah ada akan makin kuat di masa mendatang.

Kegiatan Courtesy Call diakhiri dengan pertukaran Cendera mata dan dilanjutkan dengan foto bersama.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang dan Kapuskersin TNI Laksma TNI Didik Kurniawan, Wakil Komandan Jenderal U.S. Army-Pacific (USARPAC) Major General Braga, Atase Udara Amerika di Jakarta Colonel Brian A. McCullough dan Penasihat Politik Amerika AMB Laura Farnsworth Dogu.(fri/jpnn)



