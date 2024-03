Jerome dan Wasedaboys Gelar Perpisahan di Meet & Greet Wanderland 2024

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan kegiatan terakhir sebelum berpisah, Waseda Boys bersama Mantappu Corp. menginisiasi meet and greet bernama Wanderland (Waseda Boys and The Recommendation Land) di Jakarta.

Acara ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 8-10 Maret 2024 di Piazza, Gandaria City, Jakarta Selatan.

Rangkaian acara terdiri dari exhibition, special performances dari berbagai musisi, dan meet and greet eksklusif bersama Waseda Boys.

Penggemar dapat menikmati rangkaian kegiatan di Wanderland yang gratis dan terbuka untuk umum. Pertama, Exhibition, berisikan instalasi Waseda Boys Corner, di mana setiap sudut didekor sesuai dengan karakter masing-masing anggota.

Penonton juga dihibur dengan Special Performances dari guest star seperti Agatha Chelsea, Nuca, Natya Shina, Lukas Will, dan masih banyak lagi.

Selain itu, ada bazar yang menjual Wanderland Special Merchandise dan juga produk dari berbagai brand dan UMKM lokal di bidang F&B, beauty, fashion, seperti Casablanca, Somethinc, Menantea.

Puncak acara dari Wanderland ialah exclusive Meet & Greet bersama Waseda Boys, yang hanya terbuka bagi pembeli tiket sejumlah 180 orang.

Acara ini menyajikan talk show dan interactive session bersama penggemar melalui permainan dan sesi tanya jawab. Sesi ini juga akan mencakup penayangan short movie perjalanan Waseda Boys yang eksklusif ditampilkan hanya dalam acara meet & greet ini.