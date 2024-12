Jessica Iskandar Bahagia Rayakan Natal Bersama Anggota Keluarga Baru

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar bersuka cita merayakan Natal bersama suami, Vincent Verhaag dan ketiga anak mereka.

Dia merasa makin lengkap dengan kehadiran ketiga buah hatinya, El Barack Alexander Verhaag, Don Azaiah Jan Verhaag, serta bayi perempuan yang baru lahir dengan inisial G.

Melalui akunnya di Instagram, Jessica Iskandar membagikan momen spesial bersama keluarga kecilnya.

Dalam foto-foto yang dibagikan, keluarga kecil ini tampak hangat berpose di depan pohon Natal yang dihiasi ornamen meriah dan tumpukan kado.

Jessica dan keluarganya juga tampil serasi mengenakan piyama bermotif kotak-kotak berwarna merah, menambah kehangatan suasana perayaan.

"Wishing you endless joy, love, and laughter this Christmas and always from us five, Family Verhaag," tulis Jessica dalam salah satu unggahannya.

Kebahagiaan keluarga ini makin lengkap dengan kehadiran anak ketiga mereka yang disebut Jessica sebagai "kado Natal terindah dari Tuhan."

Dalam salah satu video, Jessica dan Vincent tampak menggendong bayi perempuan mereka dengan penuh cinta.