Jika Dua Putaran, Pemilih Anies Bermigrasi ke Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto unggul secara head to head atas Capres Ganjar Pranowo, sebagaimana hasil survei New Indonesia Research and Consulting. Hal ini dikarenakan kemampuan Prabowo dalam menarik ceruk suara pemilih Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Dalam survei yang dilakukan pada 11-17 September 2023 itu, Prabowo unggul dengan torehan 38,8 persen. Ganjar Pranowo meraih 32,1 persen dan Anies Baswedan 20,2 persen. Kemudian, ketika head to head, Prabowo unggul sangat signifikan dari Ganjar.

Sebanyak 51,8 persen responden mendukung Prabowo.

Sebanyak 33,3 persen menyatakan dukungannya kepada Ganjar.

Jumlah elektabilitas Prabowo meningkat hampir setara dengan Anies di simulasi 3 nama.

Hal ini menjadi bukti banyak pemilih Anies yang bermigrasi ke Prabowo jika berhadapan dengan Ganjar.

"Sebagian besar pendukung Anies bakal bermigrasi memilih Prabowo jika hanya ada dua calon, alih-alih mendukung Ganjar," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting, Andreas Nuryono dalam paparannya, Selasa (26/9).

Andreas mengatakan posisi tersebut membuat Prabowo makin berpotensi memenangkan Pilpres 2024.