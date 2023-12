Jitu Terapkan Strategi Komunikasi di BUMN, Arya Sinulingga Raih Penghargaan dari Mind ID

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga meraih penghargaan dari BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan MIND ID kepada Arya Sinulingga bertajuk 'The Best Strategic Communication Specialist in SOEs'.

Penghargaan diserahkan langsung Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso di sela acara kompetisi karya jurnalistik untuk para jurnalis MediaMIND 2023 yang dilaksanakan di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya begitu besar perhatian beliau terhadap strategi komunikasi BUMN, khususnya pada MIND ID,” kata Hendi.

Dalam kesempatan yang sama, Hendi juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta kompetisi karya jurnalistik MediaMIND 2023 yang mengangkat tema 'Memberi Nilai Tambah untuk Indonesia'.

“Lebih dari sekadar kemitraan, kami merasa bahwa media dan jurnalis yang kami sayangi ini menjadi jembatan yang sangat penting dari hubungan kami dengan masyarakat, para stakeholders, regulator juga dengan komunitas bisnis yang ada di luar,” ujar Hendi.

Menurut Hendi, hubungan ini menciptakan fondasi penting dari hubungan yang sehat antara perusahaan dan masyarakat.

"Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus membangun narasi perusahaan yang sehat dan kuat bisa memajukan visi kita bersama dan memberikan dampak yang positif pada Indonesia,” harapnya.