JKT 48 Hingga Ndarboy Genk Meriahkan Panggung Welcome to Net.verse

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola JKT48, Tiara Andini, Tulus, Ndarboy Genk, dan Fourtwenty bakal memeriahkan panggung Welcoma to Net.verse.

Konser tersebut akan diselenggarakan bertepatan dengan HUT ke-9 NET pada Jumat (20/5) mulai pukul 20.00 WIB.

Para bintang tamu akan tampil berbeda membawakan beberapa lagu hits mereka yang bentuk aransemen yang berbeda lengkap dengan koreo menariknya.

"Kami sudah beberapa kali latihan dan lagunya sudah diaransemen ulang. Waktu pertama kali dengar, ‘wah, ini sesuatu yang beda, nih’," kata Shany JKT48, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/5).

Panggung Welcome to Net Verse juga akan melibatkan sejumlah model ajang pencarian bakat Indonesia’s Next Top Model (INTM) dengan dipandu duet Boy William dan Enzy Storia.

Net Verse

CEO NET TV Deddy Sudarijanto mengatakan kehadiran Net Verse merupakan upaya mengembangkan platform digital melalui anak usaha, PT Net Media Digital (MND).

"Ini juga mempertegas misi kami dalam mengembangkan potensi konten entertainment dan inovasi digital NET TV lewat potensi Intellectual Property," kata Deddy.

Menurut dia, platform over the top (OTT) Net Verse akan mengajak penggemar NET bernostalgia lewat sejumlah konten entertainment terbaik, serta update konten fresh.