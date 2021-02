Jokowi Umumkan Lima Dewan Direktur LPI, Berikut Profilnya...

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lima orang figur yang akan menduduki jajaran Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) di teras belakang, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2).

Jokowi mengatakan, lembaga tersebut dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional. Mereka telah dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para head hunter profesional.

“Dengan fondasi hukum dan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat, saya meyakini Indonesia Investment Authority atau INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dan mampu membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund kelas dunia,” ujarnya.

Berikut profil kelima figur tersebut:

Pertama, Ridha Wirakusumah sebagai Ketua Dewan Direktur LPI.

“Beliau sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan, dan investasi. Terakhir sebagai CEO di Bank Permata,” ujar Jokowi.

Ridha tercatat memiliki pengalaman panjang di berbagai perusahaan multinasional, di antaranya di KKR & Co. yakni salah satu firma investasi paling terkemuka di dunia.

Dia menjabat sebagai Head of Indonesia dan membantu berbagai evaluasi investasi di Hong Kong, Singapura, dan Indonesia. Kemudian, sebagai CEO Bank Maybank Indonesia; President and CEO Asia Pacific AIG di Hong Kong; President and CEO Asia Pacific GE Capital Consumer Finance and Banking; serta berbagai jabatan lainnya.