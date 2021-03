Jonathan Kuo Gelar Konser The Russian Connections, Catat Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Pianis muda berbakat, Jonathan Kuo tidak patah semangat dalam berkarya meski di masa pandemi covid-19.

Buktinya, pianis klasik yang merupakan Young Steinway Artist dari Indonesia itu akan menggelar konser bertajuk The Russian Connections.

Jonathan Kuo melaksanakan konser streaming ini bersama Jakarta Sinfonietta di bawah pimpinan Iswargia R Sudarno pada 10 April pukul 19.30 WIB dan 11 April 2021 pukul 16.00 WIB.

Jo, sapaannya, mengaku mengadakan konser ini lantaran rindu tampil di hadapan penikmat musik klasik.

Keterbatasan selama patuh protokol covid-19 membuatnya ingin terus berkarya dan berbagi keindahan musik klasik melalui live streaming.

Terhitung sudah empat kali, pria asal Bandung itu menggelar resital secara online.

Tiga di antaranya bersama Jakarta Conservatory of Music (JCoM) serta House of Piano (part of Steinway and Sons Indonesia).

"Tentunya ada perbedaan antara pertunjukan online dan tampil di hadapan penikmat musik klasik. Biasanya bisa berinteraksi langsung dengan penonton dan sesama pemain," kata Jonathan Kuo saat konferensi pers virtual, Selasa (23/3).