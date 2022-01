Sempat Gugup, Jonathan Kuo Sukses Menggelar Konser Between Two Poles

jpnn.com, JAKARTA - Pianis berbakat Jonathan Kuo sukses menggelar konser secara langsung di Aula Simfonia Jakarta, Kemayoran Jakarta Pusat, Minggu (23/1).

Konser bertajuk Between Two Poles dihelat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan jumlah penonton sangat terbatas.

"Senang sekali setelah dua tahun konser online, ini konser pertama yang saya bisa lakukan secara offline. Saya sedikit gugup karena sudah lama tidak konser offline," kata Jonathan Kuo.

Dalam konser tersebut, Jonathan Kuo tampil bersama Jakarta Sinfonietta di bawah bimbingan Iswargia R Sudarno.

Adapun suguhan yang dimainkan yakni karya dari dua komponis besar asal Rusia yaitu Sergei Prokofiev dan Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Jonathan Kuo melibatkan 52 pemusik, program Piano Concerto No 3 in Major, Op 26 (Sergei Prokofiev) dan Symphony No 6 in B Minor, Op 74 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) untuk tampil sekitar 80 menit.

"Saya mempersiapkan part solonya selama tiga bulan dan latihan gabungan bersama orkes, tiga hari sebelum konser," jelasnya.

Jonathan Kuo mengaku tertarik memainkan Piano Konserto No 3 karya Sergei Prokofiev lantaran menjadi karya kolosal dan penting dalam sejarah musik klasik.