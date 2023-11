Joyland Festival 2023 Hari Pertama, Fazerdaze dan Mew Tampil Sempurna

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Joyland Festival 2023 digelar di GBK Baseball Stadium Senayan, Jakarta mulai 24 hingga 26 November 2023.

Pada hari pertama, Jumat (24/11), festival yang diadakan Plainsong Live itu sempat diguyur hujan. Kondisi tersebut membuat rangkaian acara sempat tertunda beberapa menit.

Area Joyland Festival 2023 pun otomatis becek di beberapa sisi. Meski demikian, kondisi itu tidak menurunkan antusias ribuan penonton yang hadir sejak sore.

Baca Juga: 4 Band Pilihan SEAJournal Siap Beraksi di Joyland Festival 2023

Panggung Joyland Stage pada hari pertama menyuguhkan David Bayu, Ali, Fazerdaze, D4vd, Mew.

Sementara area Plainsong Live Stage menampilkan Kamaal Williams, Benny Sings, eaJ, Last Dinosaurus. Sedangkan panggung Lily Pad dihibur oleh Jevin Julian, Bernadya, L’Alphalpha, The Panturas, White Shoes & The Couples Company.

Baca Juga: Harga Tiket dan Daftar Bintang Tamu Joyland Festival Jakarta 2023

David Bayu menjadi salah satu penampil pembuka Joyland Festival 2023 pada hari pertama.

Meski tampil saat hujan, mantan vokalis Naif itu tetap energik. Dia bahkan rela turun panggung demi menghibur penonton Joyland Festival 2023 yang kuyup.