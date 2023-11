Interpol dan Otoboke Beaver Tutup Kemeriahan Joyland Festival 2023

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal New York, Interpol menjadi penampil penutup Joyland Festival 2023 di GBK Baseball Stadium Senayan, Jakarta pada Minggu (26/11) malam.

Sejak diumumkan jadi bintang tamu, kehadiran band beranggotakan Paul Banks (vokal, gitar), Daniel Kessler (gitaris utama, backing vokal), Carlos Dengler (bass), Sam Fogarino (drum) itu sudah sangat dinantikan oleh para penggemar di Indonesia.

Penantian tersebut akhirnya dibayar tuntas dengan penampilan menawan penuh karisma oleh Interpol.

"Halo, kami Interpol," kata Paul Banks di atas panggung Joyland Stage.

Dalam Joyland Festival 2023, Interpol membawakan repertoar yang cukup beragam.

Interpol memainkan lagu-lagu dari album Turn on the Bright Lights (2002) hingga The Other Side of Make-Believe (2022) untuk menghibur ribuan penonton.

Lagu seperti Untitled, Obstacle 1, PDA, Evil, Into the Night, C'mere, serta Slow Hands disuguhkan dengan sempurna oleh Interpol. Para penggemar layak terkesima apalagi dengan tata suara yang begitu megah.



Band yang berdiri sejak 1997 itu memperdengarkan sekitar 17 lagu untuk hadirin Joyland Festival 2023. Sepanjang penampilan, Interpol begitu khusyuk dan tidak banyak berceloteh.

Sebelum aksi mempesona Interpol, panggung Joyland Festival 2023 dimeriahkan oleh sederet penampil lainnya.