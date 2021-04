Jujur Saja, Pemerintahan Jokowi Lakukan Langkah Tepat soal Suplai Vaksin dari Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad H Wibowo menilai pemerintah melakukan langkah tepat dalam pengadaan vaksin buatan Sinovac untuk melawan Covid-19.

Menurut Dradjad, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengantisipasi nasionalisme vaksin yang terjadi di banyak negara.

"Kalau kita tidak mengamankan suplai dari China, kita enggak akan dapat vaksinnya," ujar Dradjad dalam diskusi daring dengan media baru-baru ini.

Baca Juga: Pak Wiku Jelaskan Pertimbangan Pemerintah Menggunakan Vaksin Sinovac

Mantan ketua Dewan Informasi Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) di Badan Intelejen Negara (BIN) itu menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa berharap banyak pada jatah vaksin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sebab, jatah vaksin dari WHO terbatas, sedangkan jumlah rakyat Indonesia yang harus divaksin mencapai 182 juta orang atau sekitar 70 persen dari populasi.

"Jujur saja, kalau kita dapat dari WHO, itu enggak akan ada artinya" katanya.

Dradjad mengungkapkan bahwa penilaiannya itu mengundang sorotan dari berbagai kalangan. Alasannya, mantan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu dianggap membela Sinovac buatan Tiongkok.

Namun, Dradjad memiliki argumen soal itu. Dia menyebut situasi saat ini sudah darudat akibat Covid-19 yang menimbulkan pandemi global.