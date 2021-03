Juventus Menang, Tetapi Porto yang Lolos ke Perempat Final

jpnn.com, TURIN - Juventus tersingkir dari Liga Champions meski menang 3-2 atas FC Porto 3-2 pada leg kedua 16 Besar di Allianz Stadium, Turin, Rabu (10/3) dini hari WIB.

Si Nyonta Tua kalah agresivitas gol tandang, setelah pada leg pertama keok 1-2 di markas Porto.

Skor agregat babak 16 besar adalah 4-4, tetapi dua gol yang dicetak Porto di Allianz cukup untuk melempangkan langkah wakil Portugal itu ke perempat final.

Juventus tampil menekan sejak awal laga, tetapi peluang pertama mereka yang diakhiri sundulan Alvaro Morata mampu dimentahkan oleh kiper Agustin Marchesin.

5 - Juventus have been eliminated from five of their last six UEFA Champions League knockout ties when losing the first leg, with the exception being the 2018-19 last 16 tie against Atlético de Madrid (0-2 first leg, 3-0 second leg). Quest. — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021