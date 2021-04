Kabar Baik dari Marc Marquez, Buruk buat Pembalap Lainnya

jpnn.com, JEREZ - Marc Marquez masih melakoni rehabilitasi pascacedera untuk menghadapi ujian pada MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, akhir pekan ini.

Meski kondisi fisiknya belum 100 persen fit, Marquez tak kehilangan kecepatannya dan mengeklaim P7 dalam MotoGP Portugal di Portimao dua pekan lalu, setelah melewatkan sebagian besar musim 2020 karena cedera tulang humerus kanan.

Di Portimao, jago tim Repsol Honda itu memperlihatkan gaya membalapnya yang agresif di atas motor RC213V bahkan merangsek ke depan untuk berebut pimpinan lomba di lap-lap awal.

Ketika tulang humerusnya tidak lagi menjadi masalah di balapan perdananya musim ini, Marquez melanjutkan latihan di gym mempersiapkan diri untuk balapan yang bakal menuntut kondisi fisiknya di Jerez, di mana ia mendapati cederanya tahun lalu.

