Kabar Baik, Kemnaker Gelar Naker Fest di Semarang, Hadirkan 28 Ribu Lowongan Kerja

jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan kabar baik khususnya para pencari kerja.

Kemnaker akan menggelar Naker Fest 2024 di BBPVP Semarang pada 30 November-Desember 2024.

Kegiatan ini mencakup bursa kerja atau Job Fair yang menghadirkan 28 ribu lowongan kerja.

Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan pihaknya pada Naker Fest kali ini mengusung tema Creating More and Better Jobs.

"Di mana kesempatan kerja yang kami hadirkan adalah pekerjaan yang berkualitas dalam jumlah yang besar," kata Sunardi Manampiar Sinaga melalui Siaran Pers Kemnaker, Jumat (29/11).

Selain Job Fair, kata Sunardi, dalam penyelenggaraan Naker Fest juga diisi dengan Expo Pelatihan Vokasi yang menampilkan berbagai program pengembangan SDM yang dilakukan Kemnaker, khususnya melalui pelatihan vokasi.

Baca Juga: Kemnaker Raih 2 Penghargaan di Ajang Anugerah Media Humas 2024

Selain itu juga diselenggarakan Talent Talks sebagai wahana komunikasi antara Kemnaker dengan pencari kerja untuk berdialog tentang pengembangan karier.

Melalui kegiatan tersebut peserta Naker Fest dapat melakukan konsultasi terkait pengembangan karier.