Kalbis Institute Membuka Program Informatics in Virtual Reality, Silakan Simak

jpnn.com, JAKARTA - Kalbis Institute meluncurkan program Bachelor of Informatics in Virtual Reality pada Selasa, 21 Desember 2021.

Langkah tersebut dilakukan setelah Kalbis Institute melakukan diskusi panjang dengan kalangan industri demi menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan industri.

Khusus untuk program ini Kalbis Institute didukung Markus Santoso,Ph.D yang merupakan seorang pengembang Virtual Reality yang juga Assistant Proffesor at The University of Florida, United States of America.

Markus Santoso yang akan menjadi Visiting Professor di Kalbis Institute mengatakan, teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) adalah the next internet.

Dia optimistis teknologi VR/AR segera akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan teknologi global.

“Spektrum aplikasi VR/AR sangat luas mulai dari education/training, medical, military, dan lain-lain, maka tidaklah mengherankan dalam beberapa tahun belakangan ini, lowongan kerja di bidang VR/AR tumbuh sekitar 1.400 persen,” ujar Markus dalam keterangannya.

Mulai tahun ini, Kalbis Institute menyediakan state of the art facilities untuk mendukung pengajaran dan riset dibidang VR/AR.

“Pastikan anda mengamankan seat anda di Kalbis Institute agar anda memiliki career-ready skill sets and expertise dan menjadi pioneer dibidang VR/AR,” imbuh Markus Santoso.