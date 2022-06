Kampung Madras, Little India Penuh Keharmonisan di Medan

jpnn.com - India tengah dilanda gejolak bernuansa agama. Di Medan, keturunan India membentuk permukiman tersendiri dan hidup dalam kedamaian penuh harmoni.

Laporan Finta Rahyuni, Medan

NAMA Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Sumatera Utara (Sumut) itu.

Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekadar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa Negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisah itu.

Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektare. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan KH Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu.

Ada tulisan 'Welcome to Little India’ di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan kelir lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu.

Dzulmi Eldin semasa menjabat wali kota Medan meresmikan gapura itu pada 2018 lalu. Satu lagi penanda Kampung Madras berupa gapura serupa di persimpangan antara Jalan Gajah Mada dan Jalan S Parman.

Warga keturunan India terlihat mondar-mandir di kawasan itu. Di antara mereka pun ada yang mengenakan sari.