Kangen Makan di Mal? Inilah Inovasi Terbaru AtozGO

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi atozGO berkolaborasi dengan Pondok Indah Mall telah meluncurkan inovasi terbarunya pada 10 Oktober lalu.

Aplikasi atozGO Mall yang mengusung konsep dine in your car dan drive thru ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Fitur ini menawarkan konsep pesan di dalam mobil saja yang kemudian bisa disantap di dalam mobil ataupun langsung di bawa pulang.

Cara pesannya juga cukup mudah. Pelanggan dapat memesan menu makanan melalui aplikasi atozGO dengan klik fitur mal.

Bagi yang ingin menyantap makanan di dalam mobil, Pondok Indah Mall menyediakan area khusus untuk dine in your car.

Adapun area parkir yang telah disediakan South parking area PIM1 (Depan McDonalds PIM), South parking area PIM 2 (SDV Area), & North parking area PIM 1.

Guna mengurangi interaksi fisik dan memperkecil risiko pemaparan virus Covid-19 melalui uang tunai, atozGO memiliki pilihan metode pembayaran. Salah satunya dengan shopeepay.

Setiap pembayaran transaksi atozGO Mall dengan menggunakan shopeepay, akan memperoleh cashback 60 persen maksimum Rp10 ribu. Pelanggan dapat menikmati kesempatan ini sampai Desember 2020.