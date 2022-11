Kantongi Rp 6,2 Triliun di Box Office, Black Panther Kalahkan Doctor Strange

jpnn.com, JAKARTA - Film Black Panther: Wakanda Forever berhasil melampaui angka USD 400 juta atau senilai Rp 6,2 triliun di box office global.

Melansir The Hollywood Reporter, pendapatan domestik film karya Ryan Coogler ini mencapai USD 213,2 juta pada Rabu (16/11).

Sementara itu, penghitungan internasional sebesar USD 187,2 juta sehingga secara total mencapai USD 400,4 juta.

Film besutan Marvel Studios dan Disney itu pertama kali dibuka untuk pasar internasional pada 9 November 2022.

Saat pertama kali di luncurkan di Amerika Utara, Black Panther: Wakanda Forever mendapat USD 181 juta dan mencetak rekor untuk bulan November.

Itu juga merupakan debut box office terbesar kedua di tahun ini setelah Doctor Strange in the Multiverse of Madness mendapat USD 187,4 juta pada pembukaan perdananya.

Sekuel Blak Panther ini diperkirakan akan tetap menguat sepanjang liburan Thanksgiving, sehingga bakal dengan mudah tetap berada di puncak tangga film dunia pada akhir pekan ini.

Di dalam negeri, film tersebut diharapkan menghasilkan pendapatan kotor setidaknya lebih dari USD 70 juta, sehingga pendapatan kotor di seluruh dunia menjadi USD 550 juta lebih.