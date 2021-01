Kapal Api Bagikan 10.000 Bingkisan kepada Tenaga Medis

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini jumlah masyarakat yang tepapar virus Covid-19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Banyak rumah sakit tidak mampu menampung pasien Covid-19.

Para tenaga medis bekerja tanpa mengenal lelah siang maupun malam sebagai garda terdepan berjuang melawan virus Covid-19.

Sebagai ungkapan terima kasih PT Santos Jaya Abadi dan Kapal Api Global selaku produsen kopi dengan merek Kapal Api di akhir tahun 2020, melalui program sosial perusahaan memberikan paket bingkisan sebesar 10.000 paket kepada para tenaga medis.

Tujuannya ingin memberikan dukungan dan apresiasi kepada para tenaga medis bahwa tidak boleh menyerah dan harus saling bekerja sama menuju Indonesia yang sehat: Together We Change The World dan menjadi Pahlawan Kesehatan.

Menurut Managing Director PT Santos Jaya Abadi Paulus Immanuel Nugroho bingkisan paket yang diberikan berupa kopi Excelso Gift set boks bersama plungernya dengan harapan dinikmati pada malam hari yang dingin.

Kemudian ada kopi Good Day Freeze untuk dinikmati di saat siang hari agar terasa segar. Ada permen jahe Gingerbon untuk menambah kehangatan tubuh, mengusir rasa kedinginan.

Di Samping produk kopi kami juga berikan alat pelindung diri dari virus corona berupa masker medis dan face shield sebagai bentuk kepedulian mendukung protokol kesehatan.

“Kami berharap para tenaga medis akan terus bersemangat dan pantang menyerah. Ini adalah salah satu bentuk perhatian kami untuk tenaga medis. Maka dari itu bantuan ini diharapkan dapat membantu mereka,” ujar Paulus I. Nugroho.