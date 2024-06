Kapan Final VNL 2024? Tayang di Mana? Di sini Jawabannya

jpnn.com - LODZ – Puncak dari Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putra telah tiba.

Jepang dan Prancis bakal melakoni laga final VNL 2024 di Atlas Arena, Lodz, Polandia, Minggu malam atau Senin (1/7) dini hari WIB.

Jepang, peringkat kedua dunia, masuk final setelah menyingkirkan juara babak penyisihan, Slovenia, 3-0 di semifinal.

Yuki Ishikawa dan kawan-kawan menjadi satu dari beberapa tim yang tampil menarik musim ini.

Jepang di VNL 2024

Vs Argentina 3-1

Vs Serbia 3-0

Vs Kuba 3-2

Vs Italia 1-3

Vs Iran 3-0

Vs Jerman 3-2

Vs Polandia 0-3

Vs Slovenia 3-1

Vs Kanada 2-3

Vs Belanda 3-0

Vs Prancis 3-2

Vs Amerika Serikat 3-0

Perempat Final: Vs Kanada 3-0

Semifinal: Vs Slovenia 3-0

Final: Vs Prancis

Sementara itu, Prancis, ranking lima dunia, menembus final setelah menaklukkan tuan rumah, si juara bertahan, dan juga peringkat satu dunia (per 30 Juni), Polandia.

Prancis menang 3-2 dari Polandia dan menggugurkan keinginan sejumlah fan bola voli yang pengin melihat nomor 1 dunia vs nomor 2 dunia di final VNL 2024.

Prancis di VNL 2024

Vs Bulgaria 3-0

Vs Slovenia 1-3

Vs Amerika Serikat 3-0

Vs Turki 3-1

Vs Italia 3-2

Vs Belanda 3-1

Vs Kuba 2-3

Vs Argentina 3-2

Vs Jerman 1-3

Vs Iran 3-0

Vs Jepang 2-3

Vs Brasil 3-2

Perempat Final: Vs Italia 3-2

Semifinal: Vs Polandia 3-2

Final: Vs Jepang