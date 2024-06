Link Live Streaming Final VNL 2024 Putri Jepang Vs Italia

jpnn.com - BANGKOK – Puncak dari Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putri bakal hadir di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, Sabtu (23/6) malam mulai pukul 20.30 WIB.

Partai final mempertemukan dua tim terbaik dari yang baik, Jepang vs Italia. Dua tim yang paling siap berada di puncak.

Pada tiga pekan penyisihan VNL musim ini, Jepang dan Italia tak pernah ketemu.

Dari lima pertemuan terakhir pada turnamen resmi, Italia unggul head to head 3-2.

Final VNL 2024 Putri Jepang vs Italia bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/17464-vnl?schedule_id=3536998.

Jepang:

Ranking 5 klasemen akhir penyisihan. Rekor menang-kalah 8-4

Vs Turki 3-2

Vs Bulgaria 3-0

Vs Jerman 3-0

Vs Polandia 0-3

Vs Brasil 2-3

Vs Prancis 3-0

Vs China 3-1

Vs Republik Dominika 3-1

Vs Korea 3-0

Vs Kanada 2-3

Vs Serbia 3-0

Vs Amerika Serikat 0-3

8 Besar: Vs China 3-0

Semifinal: Vs Brasil 3-2

Final: Vs Italia

Italia:

Ranking 2 klasemen akhir penyisihan. Rekor menang kalah 10-2

Vs Polandia 0-3

Vs Jerman 3-1

Vs Bulgaria 3-0

Vs Turki 3-1

Vs Prancis 3-0

Vs Republik Dominika 3-0

Vs Brasil 2-3

Vs China 3-0

Vs Kanada 3-0

Vs Korea 3-0

Vs Amerika Serikat 3-1

Vs Serbia 3-1

8 Besar: Vs Amerika Serikat 3-0

Semifinal: Vs Polandia 3-0

Final: Vs Jepang

Jepang baru kali ini menembus final VNL. Prestasi sebelumnya hanya mencapai semifinal pada VNL 2021.