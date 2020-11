Kata Berbagai Media Asing soal Habib Rizieq Pulang, Judul The Australian...

jpnn.com - Kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia setelah kurang lebih 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi tak luput dari sorotan media mancanegara.

Pemberitaan tentang kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu mewarnai media di negara tetangga seperti Singapura ataupun Australia, serta jauh nun di Britania Raya dan Amerika Utara.

Di Singapura, laman The Straits Times menurunkan setidaknya dua berita tentang kepulangan Habib Rizieq. Berita pertama berjudul Supporters throng airport to welcome back controversial Indonesian cleric (pendukung padati bandara untuk sambut ulama kontroversial Indonesia pulang).

Adapun berita kedua di The Straits Times bertitel Firebrand cleric ends self-exile to return to Indonesia. Artinya kurang lebih ulama penyeru radikalisme akhiri pengasingan diri untuk kembali ke Indonesia.

Bergeser ke Malaysia, laman The Star menurunkan berita berjudul Crowds cause major jams as they welcome back controversial Indonesian cleric. Artinya, kerumunan menyambut ulama kontrovesial Indonesia sebabkan kemacetan parah.

Harian South China Morning Post (SCMP) pun tak ketinggalan. Media yang bermarkas di Hong Kong itu mewartakan kepulangan Habib Rizieq melalui berita berjudul Hardline Indonesian cleric returns from Saudi exile to call for moral revolution (ulama garis keras Indonesia kembali dari pengasingan di Saudi untuk serukan revolusi akhlak).

Di Jepang, Nikkei Asia yang dikenal sebagai salah media terkemuka di Negeri Sakura itu menampilkan judul Indonesian Islamist leader urges 'moral revolution' on return home. Artinya ialah pemimpin Islam Indonesia serukan revolusi akhlak ketika pulang.

Selanjutnya dari Australia ada The Australian yang mewartakan kepulangan Habib Rizieq dengan judul berbeda ketimbang media lainnya.