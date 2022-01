Kawan Lama Group Kirim Bantuan dan Sukarelawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

jpnn.com, LUMAJANG - Kawan Lama Group melalui Kawan Lama Foundation menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Tak hanya bantuan, mereka juga mengirimkan 12 sukarelawan untuk membantu penyaluran donasi sekaligus menyemangati warga terdampak, khususnya anak-anak.

Head of Corporate Communication & Sustainability Kawan Lama Group Beatrice mengatakan Inisiatif ini dilakukan sejalan dengan tagline Kawan Lama Group yaitu Bring Value for a Better Life, dan salah satu pilar, yaitu Kemanusiaan.

Selain menggalang bantuan dan menyalurkan donasi bagi warga terdampak, puluhan karyawan Kawan Lama Group dari Jakarta, Jember, dan Surabaya turun langsung ke posko pengungsian sebagai sukarelawan.

"Para sukarelawan menyemangati dan memotivasi anak-anak dan balita dengan storytelling, permainan-permainan, dan membuat Pohon Harapan,” kata dia dalam siaran persnya, Selasa (4/1).

Head Office Jakarta Kawan Lama Grup Ajeng Arung yang merupakan salah satu sukarelawan mengatakan berterima kasih sudah ditunjuk menjadi kelas motivasi murid kejar paket B dan C.

Dia menambahkan sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi langsung sebagai sukarelawan dalam upaya pemulihan warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

Bahkan di sela-sela kesibukan akhir tahun, Kawan Lama Group memberikan wadah untuk para karyawannya agar bisa menyalurkan kepedulian melalui penggalangan donasi.