Keamanan Siber dan Perlindungan Data Jadi Prioritas Seluruh Negara

jpnn.com, JAKARTA - Keamanan siber dan perlindungan data telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Di antaranya dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya.

Isu ini diangkat menjadi tema Webinar ATISI Digital Forum tanggal 25 Maret 2021 yang dibuka oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

“Badan Siber dan Sandi Negara melaksanakan strategi keamanan siber Indonesia tidak hanya difokuskan pada pemerintah, akan tetapi melibatkan semua unsur pemangku kepentingan, yaitu pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat/komunitas yang disebut sebagai Quad Helix,” ujar Kepala BSSN dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Deputi Bidang Proteksi BSSN Bapak Akhmad Toha.

Ketua Umum Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) Dr. Sanny Suharli berharap Webinar ini sebagai diskusi dan bertukar wawasan terbaru di bidang keamanan siber dan data proteksi ini.

Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyampaikan catatannya bahwa Kementerian Kominfo bersama-sama Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi.

“RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara Republik Indonesia dalam beraktivitas di era digital,” ujar TB Hasanudin.

KISA (Korea Internet and Security Agency), sebagai lembaga di bawah Ministry of Science and ICT Korea, dan bertanggung jawab atas keamanan internet dan informasi di Korea Selatan, turut menegaskan pentingnya strategi keamanan siber nasional dan perlindungan informasi guna meningkatkan daya saing global.