Kembali Pamer Foto Mesra, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Disarankan Segera Menikah

jpnn.com, JAKARTA - Al Ghazali kembali pamer foto mesra dengan kekasihnya Alyssa Daguise lewat akun Instagram miliknya, Kamis (10/9).

Dalam foto tersebut, putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu terlihat telanjang dada sambil memeluk sang kekasih yang mengenakan gaun hijau.

Wajahnya lengket ke bagian dada dan leher Alyssa. Sementara tangan Alyssa juga memeluk erat kepala Al. Keduanya tampak serasi.

“Grow old with me (menualah bersamaku),” tulis Al.

“Yes please. I love you so much,” balas Alyssa.

“Ciehhhhh calon, ehem,” tulis Maia.

Foto tersebut lantas menuai reaksi beragam dari warganet. Tak sedikit yang menganggap bahwa foto keduanya terlalu mesra untuk ukuran pasangan yang belum menikah.

Tak sedikit pula yang menyarankan keduanya lebih baik segera menikah untuk menghindari fitnah.