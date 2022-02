Kembangkan Ekosistem Perumahan Digital, BTN Gandeng Platform Arsitag

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama dengan Platform Arsitag, yang merupakan marketplace jasa layanan profesional arsitektur, desain interior dan kontraktor.

Direktur Operation, IT and Digital Banking Bank BTN Andi Nirwoto mengatakan, kerja sama yang dijalin dengan berbagai startup untuk mewujudkan perseroan sebagai One stop Digital Housings Services, bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Salah satu siklus perjalanan konsumen dalam memiliki rumah adalah membangun dan mengisi rumah tersebut, di tahap ini BTN akan memanjakan konsumennya dalam menemukan jasa profesional dalam hal Arsitektur, Desainer interior, maupun kontraktor yang tepat melalui platform Digital Mortgage yang dimiliki BTN," kata Andi, Rabu (16/2).

Andi menjelaskan, kerja sama dengan platform Arsitag sangat penting bagi ekosistem perumahan yang ada di Bank BTN.

Pasalnya dalam platform ini terdapat sekitar 6.500 profesional di berbagai bidang.

Menurut Andi, dengan kerja sama ini, para pengunjung dan pengguna BTN Properti tidak hanya dapat mencari listing properti dan mengajukan pinjaman secara digital.

Lebih dari itu, para pengguna BTN Properti juga dapat mencari layanan renovasi dan desain properti melalui platform digital.

“Pengguna BTN Properti tidak perlu lagi mencari cari layanan jasa renovasi, arsitektur dan desain interior secara manual, namun semuanya dapat terpenuhi melalui platform digital mortgage ecosystem milik BTN. Ditambah lagi jasa layanan yang disediakan merupakan partner terpercaya yang dapat dijamin kualitasnya,” jelas Andi.