Kemenpora Hadiri Acara SOMY ke-11 dan SOMY+3 ke-10 Secara Daring

Jumat, 24 September 2021 – 02:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Sholeh selaku ASEAN SOMY Leader Indonesia menghadiri rangkaian kegiatan ASEAN Senior Official Meeting On Youth (SOMY) ke-11 dan ASEAN Senior Official Meeting On Youth+3 (SOMY+3) ke-10 yang diselenggarakan oleh Malaysia.

Kegiatan (SOMY) ke-11 dan (SOMY+3) yang dilakukan secara daring itu dilakukan mulai 23 sampai 24 September 2021.

Pada ASEAN SOMY ke-11 akan fokus membahas mengenai kegiatan-kegiatan kepemudaan dalam regional ASEAN yang telah dilaksanakan selama setahun terakhir.

Kegiatan-kegiatan tersebut tercantum dalam ASEAN Work Plan on Youth baik pada rentang waktu 2016-2020 dan 2021-2015.

Pada kesempatan itu, Indonesia menyampaikan laporan mengenai ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) dan ASEAN Youth Ambassador. Selain itu, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi dalam kegiatan AYIC tahun ini.

“Indonesia mengundang para pimpinan SOMY di ASEAN untuk menominasikan 5 pemuda di negaranya agar dapat mengikuti kegiatan ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2021 yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 12-14 Oktober 2021."

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi di antara pemuda dengan latar belakang agama yang berbeda-beda melalui proyek-proyek berbasis komunitas dan melatih para pemuda untuk berpikir kritis untuk mengembangkan aktivitas yang terkait harmonisasi antaragama di dalam komunitas mereka,” ujar Asrorun dalam rilis yang diterima jpnn.com dari Kemenpora.

Pada Jumat (24/9), rencananya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda juga akan menghadiri Senior Official Meeting On Youth+3 (SOMY+3) Ke-10.