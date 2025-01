Kementerian BUMN Gelar Workshop Penggunaan AI Dalam Komunikasi Media Sosial

jpnn.com, SOLO - Kementerian BUMN menggelar workshop penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam komunikasi media sosial.

Workshop bertema 'Navigating the Future of Social Media with AI Technology' ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari seluruh BUMN.

Acara yang digelar 3-4 Januari 2025 ini menjadi ajang berbagi ilmu dan inspirasi, mengupas tren terkini dalam dunia media sosial yang kini semakin dipengaruhi oleh teknologi AI.

Staff Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan pentingnya mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.

"Kami dimudahkan dengan hadirnya AI, mempercepat kita dalam bekerja. Untuk itu, mulai tahun ini kami akan banyak belajar dengan teknologi, diharapkan semua BUMN dapat mengglorifikasi apa saja yang menjadi program pemerintah, Asta Cita Presiden," ungkapnya.

Arya menyampaikan pentingnya membangun narasi dalam berkomunikasi, membangun campaign dengan formula fear and hope, mewujudkan harapan untuk masyarakat.

"Sebagai komunikator untuk memajukan BUMN, teman-teman paham bagaimana programnya, mana yang butuh promosi, mana yang perlu inovasi. Kami cari angle-angle untuk membangun komunikasinya dengan tujuan akhirnya meningkatkan ekonomi Indonesia," tambahnya.

Kota Padang dipilih sebagai kota pertama dalam rangkaian workshop.