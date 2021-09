Kenapa Bruno Fernandes yang Ambil Penalti, Bukan Ronaldo?

jpnn.com, MANCHESTER - Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tidak menyesali keputusannya memilih Bruno Fernandes daripada Cristiano Ronaldo untuk mengeksekusi penalti saat melawan Aston Villa, Sabtu (25/9) malam.

Bruno Fernandes gagal, menyia-nyiakan kesempatan United untuk menyelamatkan satu poin.

Ronaldo juga berada di area penalti ketika wasit Mike Dean menunjuk titik putih, tetapi Fernandes yang bertanggung jawab atas tendangan tersebut.

"Dia (Fernandes) akan melangkah maju setiap hari dalam seminggu untuk tim. Terkadang itu tidak berjalan sesuai keinginan," kata Solskjaer, dikutip dari ESPN, Sabtu (25/9).

2 - Bruno Fernandes missed from the penalty spot for only the second time in his 23 attempts for Manchester United in all competitions and for the first time since October 2020 against Newcastle in the Premier League. Uncharacteristic. pic.twitter.com/wG2Gu5A9mc