Kenapa Mas Ganjar Memukau? Mbak Wiwik: He Is Truly Politician

jpnn.com, JAKARTA - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai salah satu nama di bursa kandidat calon presiden (capres) untuk 2024 terus menanjak.

Survei Indonesia Political Opinion memperlihatkan elektabilitas politikus PDI Perjuangan itu tertinggi dibandingkan nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, ada faktor yang membuat Ganjar memiliki elektabilitas tertinggi. Mbak Wiwik -panggilan akrabnya- menyebut Ganjar memang memukau.

"Kenapa Mas Ganjar memukau, he is politician. He is truly politician," ujar Siti saat menanggapi hasil survei IPO bertajuk Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024 secara virtual, Rabu (28/10).

Siti menambahkan, Ganjar dekat dengan rakyat bawah. "Dia betul-betul murni politisi yang saya melihat wong cilik lekat sekali," ulasnya.

Profesor riset bidang ilmu politik di LIPI itu juga menilai Ganjar merupakan sosok yang sangat egaliter. Sebab, tidak ada sekat antara Ganjar dan masyarakat.

"Dia orangnya sangat egaliter tidak tersekat-sekat seperti itu, asyik untuk diajak bicara," ungkapnya.

Lebih lanjut Wiwik mengaku sudah cukup lama mengenal Ganjar, terutama saat pria kelahiran 28 Oktober 1968 itu masih menjadi wakil ketua Komisi II DPR.