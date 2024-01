Kenapa Perayaan Gol Irak ke Gawang Jordan Berbuah Kartu Merah?

jpnn.com - DOHA - Irak gigit jari, gagal menembus perempat final Piala Asia 2023.

Pada laga melawan Jordan dalam 16 Besar di Khalifa International Stadium, Doha, Senin (29/1) malam WIB, Irak keok 2-3.

Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak, sempat tertinggal 0-1 lalu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Irak berbalik unggul pada menit ke-76 melalu mesin golnya Aymen Hussein.

????????| RED CARD: Hero to zero...goal-scorer Hussein is SENT OFF...for his celebration!



Iraq 2-1 Jordan #AsianCup2023



pic.twitter.com/Zk27K1YuI3— TTS. (@TransferSector) January 29, 2024