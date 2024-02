Kendalikan Inflasi, Pj Gubernur Fatoni Meluncurkan GSMP Goes to School and Office

jpnn.com, PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni meluncurkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School and Goes to Office di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/2/2024).

GSMP Goes to School and Goes to Office merupakan bentuk sinergitas antara Pemprov Sumsel bersama Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinis Sumsel.

Program itu merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPISS) yang selaras dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Fatoni mengatakan GSMP Goes to School Goes to Office sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan inflasi.

Pemberian bibit tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumsel yang nantinya ditanam oleh pihak sekolah dan perkantoran di lahan sekitar.

Dia menyebut pihaknya suda mengalokasikan anggaran yang cukup banyak dari provinsi, juga bisa ditambah dari APBD kabupaten/kota, juga bisa ditambah dari yang bersumber APBD desa.

"Semua perlu kami lakukan secara masif agar gerakan ini betul-betul membuat Sumsel Mandiri pangannya dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Fatoni.

Dia mengimbau para kepala sekolah untuk segera melaporkan kebutuhan bibit yang diperlukan sehingga dapat menjadi dasar Pemprov Sumsel dalam memberikan bantuan ke masing-masing sekolah.